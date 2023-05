Stadio Maradona in vendita: la mossa di De Laurentiis per il futuro

Lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli è in vendita. Una nuova società si occuperà della dismissione degli immobili del Comune di Napoli, anche di quelli inalienabili. La volontà del Comune è quella di dare vita ad uno strumento che possa garantire nuove entrate e soprattutto una riqualificazione di tanti progetti attualmente fermi.

Tra questi c’è anche lo Stadio, casa della squadra del Napoli che quest’anno ha visto di nuovo la conquista dello Scudetto ed è stato frequentato da tifosi provenienti da ogni angolo del mondo. A breve ci sarà una nuova discussione per il rinnovo della convenzione con Aurelio De Laurentiis. E questa nuova situazione potrebbe essere la chiave per valutare un nuovo patto tra le parti.

Stadio Maradona acquistato da De Laurentiis? Le ultime

Stando a quanto riferisce Il Mattino, la nuova società si occuperà di tutti gli immobili del Comune di Napoli, tra cui il ‘Maradona’. E l’idea di De Laurentiis potrebbe essere quella di un’offerta per l’acquisto dell’impianto sportivo.

O un’altra idea in fase di sviluppo è quella che prevede l’affidamento dello stadio per molti anni alla SSCNapoli. Tra De Laurentiis e il sindaco il feeling regge e per questo non sono da escludere novità nel giro di poche settimane.