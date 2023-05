Il Napoli si sta godendo la gioia per lo scudetto vinto, un’emozione unica per tutta la tifoseria ma anche per i calciatori e la dirigenza napoletana. Eppure la stagione non è ancora terminata, il Napoli ha da giocare ancora quattro gare di campionato con Spalletti che – probabilmente – darà spazio ai calciatori che hanno giocatori di meno in questa stagione.

La società, invece, sfrutterà il vantaggio accumulato per programmare il futuro, con la scelta dei calciatori da acquistare che sarà fondamentale. Tra i vari calciatori che piacciono al club partenopeo ci sono anche alcuni elementi dell’Atalanta. Nei giorni scorsi si è parlato di Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 che il Napoli avrebbe individuato come sostituto di Kim.

Per l’attacco del Napoli idea Lookman

Secondo quanto rivelato da Radio Kiss Kiss Napoli, agli azzurri piace anche un altro calciatore della Dea, ovvero l’esterno Ademola Lookman, autore di 13 gol e 5 assist in questa stagione in Serie A. Il nigeriano viene monitorato soprattutto come possibile sostituto di Lozano. Mentre in attacco occhi puntati su Hojlund.