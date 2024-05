“Conosco chi allenerà il Napoli”: il post di Del Genio diventa virale – FOTO

Da diversi mesi, De Laurentiis è al lavoro per scegliere il nuovo allenatore del Napoli. Il giornalista Paolo Del Genio si è espresso sul tema, con il suo post divenuto virale sui social.

Questa sera il Napoli sarà impegnato al Bluenergy Stadium di Udine nel match contro l’Udinese, valido per la 35ª giornata di Serie A. Dopo questa sfida di campionato, agli azzurri mancheranno solamente tre giornate per chiudere questa stagione piuttosto difficile.

In vista della prossima stagione, De Laurentiis è da mesi alla ricerca del prossimo allenatore per il suo Napoli, che ad oggi però ancora non è stato annunciato. Sul tema si è esposto Paolo Del Genio, annunciando di conoscere chi allenerà il Napoli l’anno prossimo, ed il suo post è subito diventato virale sui social.

Del Genio si espone sul prossimo allenatore del Napoli: il post diventa subito virale

Sono ormai diversi mesi che Aurelio De Laurentiis continua a portare avanti il proprio casting per la scelta del prossimo allenatore del Napoli. Con il passare delle settimane, e senza avere ancora alcuna novità, la situazione diventa sempre più estenuante e preoccupante, soprattutto ripensando a quanto successo un anno fa. I tifosi del Napoli iniziano a spazientirsi sulla questione, anche perché negli ultimi giorni i cambiamenti nella testa del presidente azzurro sono tanti.

In attesa di scoprire ufficialmente chi allenerà il Napoli nella prossima stagione calcistica, sulla vicenda si è esposto anche il giornalista Paolo Del Genio. Il noto giornalista ha rilasciato un post sul proprio profilo Facebook sul prossimo allenatore del Napoli: “Conosco il nome del nuovo allenatore del Napoli, però non lo scrivo perché potrebbe leggerlo De Laurentiis e non voglio che lo conosca anche lui”. Un post ironico ed esilarante che è diventato subito virale tra i tifosi del Napoli, che ormai sono in attesa di novità da diversi mesi.

Paolo Del Genio ci ha tenuto a sdrammatizzare ironicamente sulla vicenda, visto che negli ultimi giorni son stati accostati numerosi tecnici alla panchina del Napoli. Dopo aver corteggiato a lungo Antonio Conte, il presidente del Napoli avrebbe deciso di virare su altri profili. Per il Napoli son ritornati in auge i nomi di Pioli, Gasperini ed Italiano, che ora si contendono il posto proprio con Conte, le cui quotazioni sono però calate sensibilmente. I tifosi azzurri sono piuttosto stanchi di questa situazione, e aspettano solo di scoprire chi sarà l’allenatore che proverà a rilanciare il Napoli. In attesa di novità, Paolo Del Genio ha provato a strappare un sorriso ai tifosi con il suo post ironico, con l’auspicio di avere qualche ufficialità in tempi brevi.