Kim corteggiato dal Manchester United, il Napoli ha individuato il sostituto: gioca in Serie A!

Il Napoli ha riportato lo scudetto in città dopo 33 anni, la gente ha voglia di festeggiare e non pensare al futuro, ma in società già si lavora sotto traccia per prepararsi alla stagione che verrà. Sul mercato non sarà facile muoversi d’anticipo: finché non sarà ultimata la cessione di Cristiano Giuntoli alla Juventus e il conseguente arrivo di Pietro Accardi dall’Empoli, sarà difficile lavorare in ottica mercato.

Nonostante ciò, ci sono tanti nomi sulla lista dei desideri del presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro non cambierà la strategia di mercato che ha fatto la fortuna del Napoli nel corso della sua gestione, ovvero puntare su calciatori giovani in rampa di lancio.

Napoli su Scalvini, è lui l’erede di Kim

Dopo una stagione del genere, varie big d’Europa busseranno alla porta di De Laurentiis per provare a rubare i pezzi pregiati dello scacchiere di Spalletti. Tra queste c’è il Manchester United, pronto a pagare la clausola rescissoria di Kim Min-jae (50 milioni di euro).

Il club partenopeo però non si farà cogliere impreparato: in caso di addio del difensore sudcoreano, si punterà tutto su Giorgio Scalvini. Secondo il “Corriere dello Sport”, è lui il primo nome nei pensieri di De Laurentiis.

Difensore italiano, classe 2003 e già parecchia esperienza in Serie A con la maglia dell’Atalanta: sono già 46 le presenze nel massimo campionato italiano a soli 19 anni. Per il Napoli quello di Scalvini è un profilo ideale su cui costruire il futuro.