News Napoli, futuro da scrivere per Lindstrom: cosa trapela

Il futuro di Jesper Lindstrom a Napoli è in dubbio. Nelle ultime ore, però, sono trapelati dettagli importanti circa il futuro del danese.

La stagione del Napoli non è assolutamente da incorniciare. Le aspettative della dirigenza e dei tifosi non sono state rispettate, motivo per il quale sono in corso le dovute valutazioni in vista delle prossima annate. Oltre all’incertezza legata al nuovo allenatore, Aurelio De Laurentiis avrà l’arduo compito di puntellare la rosa. Infatti, il condottiero azzurro è apparso deluso dal rendimento di alcuni calciatori, i quali si son sentiti “appagati” dopo la vittoria del tricolore. Tutto ciò, starebbe portando il presidente ad effettuare una mini rivoluzione nella prossima sessione di calciomercato.

Oltre ai calciatori in partenza, come Piotr Zielinski e Victor Osimhen, potrebbero esserci altri protagonisti che lasceranno la causa azzurra. Tanti profili hanno dimostrato di essere alle prese con una stagione difficile, tra questi troviamo ovviamente Jesper Lindstrom. Quest’ultimo, nonostante l’importante investimento, non è mai entrato a far parte dei titolari. Infatti, basti ripensare al rapporto con Garcia e Mazzarri fino ad arrivare a Francesco Calzona. Il danese è stato “costretto” ad accomodarsi in panchina in più occasioni, motivo per il quale il suo futuro è sempre più in dubbio.

Lindstrom, emergono dettagli sul futuro: l’idea del Napoli

L’inserimento di Jesper Lindstrom nella rosa del Napoli non ha portato gli effetti sperati. L’ex Eintracht vanta qualità molto importanti, anche se alla Corte del Vesuvio non è riuscito ancora a dimostrare tutto il suo potenziale. Come riportato da “Il Mattino” proprio a causa dell’incertezza legata al futuro, il club azzurro starebbe valutando di dare un’altra chance al calciatore in vista della prossima stagione. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Lindstrom è uno di quelli che potrebbe anche restare nel Napoli del prossimo anno, a meno che non esca fuori un estimatore improvviso”.

La società azzurra non ha ancora sciolto le riserve sul futuro del calciatore, ma sono in corso le dovute valutazioni. Dopo l’acquisto nella scorsa estate, lo stesso Lindstrom aveva aspettative del tutto diverse rispetto alla realtà. A distanza di quasi un anno, le cose non sono andate però come previste. Infatti, la prossima sessione di calciomercato sarà determinante per capire effettivamente se il Napoli crede ancora nelle qualità del danese. A Castel Volturno verrà valutata ogni tipo di offerta, la quale dovrò essere ovviamente conforme alle richieste avanzate da Aurelio de Laurentiis.