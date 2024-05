Altissima tensione a Bari, aggredito dopo la partita: non c’è pace

Il Bari vive uno dei momenti più complicati della sua storia. Il club di De Laurentiis rischia la retrocessione in Serie C.

In casa Bari sono ore molto calde per il futuro della club. La scorsa stagione è stata esaltante, con la promozione in Serie A persa all’ultimo minuto contro il Cagliari. La rete di Pavoletti ha lasciato scorie pericolose nell’ambiente biancorosso, motivo per il quale a distanza di un anno la situazione appare ben diversa. I problemi extracampo, le numerose cessioni e tanto altro, hanno contribuito al campionato da horror da parte del club della famiglia De Laurentiis. Al momento, la situazione è molto incerta, in quanto la squadra potrebbe retrocedere in Serie C.

Durante la stagione in corso ci sono stati diversi cambi in panchina, ma nessun allenatore ha dato vita agli effetti sperati. Infatti, anche con l’avvento Giampaolo la situazione non è cambiata. Il periodo continua ad essere molto delicato, ancor più dopo gli ultimi risultati negativi che condannano la squadra al 18esimo posto in classifica. Se il campionato finisse adesso, il Bari sarebbe matematicamente retrocesso in Serie C. Per fortuna della società e dell’intera piazza c’è l’ultima partita da giocare, attraverso la quale i pugliesi potrebbero centrare una disperata salvezza.

Cittadella-Bari, aggredito il DS Polito dopo il match: la ricostruzione

Il Bari versa in una situazione molto difficile dopo l’ennesimo pareggio stagionale. Il match di ieri contro il Cittadella si è concluso sul punteggio di 1-1, ma tale risultato non ha soddisfatto i tifosi. Quest’ultimi temono una possibile retrocessione nella terza serie italiana, motivo per il quale da tempo hanno iniziato una dura contestazione nei confronti della dirigenza. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” nelle ultime ore la vittima è stata il DS Ciro Polito. Quest’ultimo, di ritorno dal Tombolato è stato aggredito da quattro tifosi biancorossi che hanno cercato di colpirlo con calci e pugni. Tale atto dimostra tutta la rabbia dei sostenitori nei confronti dei membri della società.

L’aggressione si è consumata all’interno di un Autogrill nei pressi di Occhiobello. I protagonisti hanno deciso di scagliarsi contro il direttore sportivo per sottolineare tutta la propria frustrazione per la stagione deludente. Intanto, la squadra è già concentrata verso l’ultimo impegno di campionato contro il Brescia. Il match andrà in scena al San Nicola di Bari, quindi la squadra si giocherà la salvezza dinanzi al proprio pubblico.