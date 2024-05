News Napoli, stagione finita per infortunio: saluta i tifosi sui social

A ridosso della sfida con l’Udinese, arrivano brutte notizie in casa Napoli. Stagione finita per il giocatore, che ha già salutato i tifosi sui propri social network.

La stagione si avvia verso la sua conclusione, con il Napoli che mira già verso la prossima annata, visto che quella attuale ha regalato solamente delusioni. Gli azzurri proveranno comunque a dare il massimo in queste ultime quattro partite per chiudere dignitosamente la stagione.

Purtroppo però non arrivano buone notizie per gli azzurri. Il giocatore ha rimediato un infortunio che lo costringe a chiudere la propria stagione anzitempo. Arrivato anche il saluto ai tifosi sui canali social.

Napoli, stagione finita in anticipo: il giocatore saluta i tifosi sui social

La stagione del Napoli non è stata all’altezza delle aspettative, con gli azzurri che hanno deluso la società e la tifoseria. Purtroppo neanche i cambi di guida tecnica durante l’arco della stagione son bastati a far ritrovare il Napoli, che ha continuato il proprio cammino stagionale con tante difficoltà. A differenza della passata stagione, sono stati tanti anche i problemi fisici rimediati dai vari azzurri.

Nel corso dei giorni scorsi c’era parecchia apprensione per le condizioni fisiche di un tesserato del Napoli. Stiamo parlando dell’attaccante Giuseppe Ambrosino, attualmente in prestito in Serie B al Catanzaro. Il giovane attaccante di proprietà del Napoli ha rimediato un infortunio che lo costringe a chiudere la propria stagione in anticipo. Tramite un post sul suo profilo Instagram, Ambrosino ci ha tenuto a salutare l’intera tifoseria del Catanzaro per questa stagione:

“Come forse sapete la mia stagione è finita, un infortunio non mi permetterà di esserci in questo finale di stagione. Salutarvi e ringraziarvi con questo post era l’ultima cosa che avrei voluto fare.

Alle parole avrei preferito sudore e dedizione, ciò che ho sempre cercato di lasciare in campo in ogni minuto giocato. Il minimo per il calore e la forza che voi splendidi tifosi mi avete trasmesso in qualsiasi momento. Non potrò farlo con le gambe ma testa e cuore saranno con i miei compagni, ormai la mia famiglia, certo che ce la metteremo tutta per terminare al meglio questa fantastica annata.

Grazie, di cuore! Forza aquile”

Si conclude in anticipo la stagione del giovane attaccante del Napoli, il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Ambrosino si è ben contraddistinto in questa stagione al Catanzaro, realizzando 3 gol e 2 assist in Serie B. Per l’attaccante italiano si prospetta un altro prestito per completare la maturazione, ma a stabilire il tutto sarà il prossimo allenatore insieme a Giovanni Manna.