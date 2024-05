Calciomercato Napoli, nome nuovo per l’attacco: sfida a Roma, Tottenham e Arsenal!

Il Napoli è alle prese con il possibile addio di Victor Osimhen e non solo. Il club avrebbe individuato un nuovo profilo per l’attacco del prossimo anno.

La Serie A sta volgendo al termine, ma in casa Napoli sono già partiti i lavori in vista della nuova stagione. Durante l’annata in corso, non sono stati rispettati gli obiettivi fissati dalla dirigenza, motivo per il quale potrebbero esserci numerosi cambiamenti. Non a caso, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando ad una mini rivoluzione che potrebbe “colpire” anche diversi big. Tra questi è presente anche Victor Osimhen, il quale è ormai sempre più lontano dalla Campania. Nel contratto del calciatore è presente una clausola da ben 120 milioni di euro, la cui cifra permetterà alla dirigenza di scegliere con la massima accuratezza il nome del sostituto.

Siccome la cessione appare sempre più vicina, in casa Napoli è già partito il casting per trovare il calciatore ideale. Tale compito sarà affidato ad Aurelio De Laurentiis, ma anche al neo DS Giovanni Manna. Quest’ultimo sposerà il progetto azzurro nelle prossime settimane e si troverà subiti dinanzi un obiettivo molto importante. I profili sondati sono diversi, anche perché Osimhen potrebbe essere non l’unico addio in attacco. Nelle ultimissime ore starebbero aumentando le quotazioni di un giovanissimo attaccante.

Mercato Napoli, c’è un nome nuovo per l’attacco: le ultime

Sostituire Victor Osimhen non sarà una missione semplice, ma in casa Napoli c’è la volontà di intraprendere un percorso del tutto innovativo. Come riportato da Orazio Accomando, noto giornalista ed esperto di mercato, la società avrebbe individuato un nuovo profilo di proprietà dell’Atletico Madrid. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.

“Atletico Madrid, tutti pazzi per Omorodion, attaccante classe 2004 autore di 9 gol con l’Alaves, ma di proprietà dei Colchoneros. È uno dei profili che piacciono a Napoli e Roma per sostituire rispettivamente Osimhen e Lukaku, ma piace soprattutto a Tottenham e Arsenal“.

Il classe 2004 è attualmente in prestito all’Alaves, con il quale si sta rendendo assoluto protagonista. Fin qui, ha infatti collezionato 35 presenze in Liga con ben nove gol e un assist al passivo. Le qualità del calciatore sono ormai note, motivo per il quale sulle sue tracce ci sono diversi club importanti. Aurelio De Laurentiis dovrà anticipare la concorrenza e presente un’offerta che soddisfi le richieste del club spagnolo. Infatti, per ingaggiare la giovane stella ci sarà bisogno di un importante sforzo economico visto il valore del cartellino che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.