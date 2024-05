Stesso gesto di Osimhen, ha appena cancellato tutte le foto da Instagram

Il calciatore si è reso protagonista con un gesto simile a quello di Victor Osimhen, che fece discutere e non poco tra i tifosi.

Il rapporto tra il Napoli e Victor Osimhen è stato più complesso del previsto nell’ultima stagione. Dopo la vittoria dello scudetto, il calciatore azzurro si è reso protagonista in negativo in diverse situazioni. Innanzitutto, bisogna ricordare il gesto ai danni di Garcia dopo il cambio a Bologna. Non si tratta di un episodio isolato, vista che l’ex Lille ha avuto anche un battibecco social a distanza con l’agente di Kvaratskhelia, per non dimenticare la polemica legata al caso TikTok, che portò il classe 1998 a cancellare tutte le foto con il Napoli sul proprio profilo “Instagram”.

Si è trattato di un atto “avventato” che ha scatenato polemiche a non finire nell’ambiente azzurro. Con ogni probabilità, il rapporto tra il calciatore e la società si interromperà al termine della stagione, con il Napoli è già alla ricerca di un sostituto all’altezza. Ma in ogni caso, Osimhen ha tenuto sempre a sottolineare che la questione è chiusa e che ha un ottimo rapporto con tutta la famiglia De Laurentiis.

Ormai va sempre più di moda da parte dei calciatori usare i social per manifestare i propri stati d’animo. Nelle ultime ore, un altro top player ha deciso di adottare lo stesso atteggiamento di Osimhen eliminando così tutte le foto con il proprio club.

Nunez “imita” Osimhen: cancellate tutte le foto con il Liverpool

Darwin Nunez è uno dei calciatori più promettenti in circolazione. L’attaccante del Liverpool è stato prelevato dal Benfica nell’estate 2022 per ben 85 milioni di euro. Il rendimento dell’uruguaiano è stato importante, anche se in Inghilterra ha dimostrato in più occasioni di essere in “difficoltà”. Come evidenziato da “Sportbible” il classe 1999 ha cancellato tutte le foto con il Liverpool dal proprio profilo “Instagram”. Al momento, la motivazione appare sconosciuta ma sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

Darwin Nunez ha deciso di adottare un atteggiamento molto controverso, ancor più a causa del match andato in scena ieri contro il Tottenham. Il calciatore ha fatto il proprio ingresso in campo al minuto 75′, quando ormai il risultato era già consolidato sul 4-1. Le prossime ore saranno cruciali per capire cosa ha portato il calciatore a compiere tale gesto. Infatti, potrebbero esserci delle ripercussioni importanti, in quanto il Liverpool potrebbe valutare il comportamento dell’ex Benfica e prendere i dovuti provvedimenti.