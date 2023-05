In attesa di archiviare questo finale di stagione da Campione d’Italia, continuano le valutazioni in casa Napoli per capire quale sarà il futuro dei giocatori più importanti. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha fatto intendere di voler blindare i suoi calciatori più importanti ma sul mercato, si sa, nulla è mai da escludere.

Intanto, la dirigenza monitora molti profili che potrebbero infiammare i mesi estivi di mercato: a tal proposito, dalla Francia arriva un nome nuovo per il mercato dei partenopei.

“Napoli su Le Fée”: la rivelazione

Stando a quanto appreso da Footmercato, portale francese specializzato in notizie di calciomercato, il Napoli sarebbe sulle tracce di Enzo Le Fée, centrocampista di proprietà del Lorient. Di seguito, quanto riportato:

Il Napoli è interessato a Le Fée. I campioni d’Italia hanno una squadra molto interessante, tanto da allettare il numero 10 del Lorient

La qualità della rosa azzurra dunque, stando a quanto ricostruito dal portale, potrebbe far strizzare l’occhio al calciatore, che nel suo ruolo è ritenuto uno dei profili più interessanti.

Chi è Le Fée

Chi è Enzo Le Fée, calciatore che il Napoli sta seguendo in vista della prossima estate? Il calciatore gioca nel Lorient dal 2019 e parliamo di un classe 2000, profilo dunque utile anche in prospettiva.

Il Lorient chiede per il suo cartellino tra i 25 e i 30 milioni di euro, e su di lui ci sono club di livello come il Bayer Leverkusen e il Borussia Dortmund.