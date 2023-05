Clamoroso al PSG, Messi sospeso: avanza l’ipotesi addio a fine stagione!

Una notizia che arriva dalla Francia scuote il mondo del calcio e, probabilmente, il calciomercato mondiale: il PSG ha deciso di sospendere Leo Messi per due settimane. A lanciare la notizia è stato il network francese RMC Sport, con il club parigino che avrebbe sospeso il fuoriclasse argentino per due settimane, con effetto immediato. Le motivazioni sarebbero da ricondurre alla sua trasferta non autorizzata in Arabia Saudita.

Una storia decisamente poco piacevole per Messi, proprio nell’anno in cui ha raggiunto il sogno di vincere il Mondiale. Con il PSG la vittoria del campionato è pressoché assicurata, mentre la stagione in Champions League è stata deludente dopo l’eliminazione agli ottavi di finale.

Possibile cessione a fine stagione

Dopo questo provvedimento, comunque, è facile intuire che le strade tra il PSG e Leo Messi si dividano a fine stagione, con l’argentino che si libererà a parametro zero. Dunque in tanti potrebbero pensare al suo acquisto, anche se è probabile che Messi decida di chiudere la carriera proprio negli Emirati Arabi o in MLS.

Suggestione in Serie A, sui social si sogna l’approdo al Napoli

Anche se, proprio in questi minuti sui social, qualcuno sta provando a lanciare la suggestione – un sogno impossibile mai tramontato – di un arrivo in Serie A. E perché no, magari proprio al Napoli.