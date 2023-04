Calciomercato Napoli, gli azzurri vogliono ‘scipparlo’ al Milan: può essere un affare

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli guarda già con attenzione ai possibili scenari futuri in sede di calciomercato. Tante big, verosimilmente, verranno a bussare alla porta del club azzurro per i pezzi più pregiati. In ogni caso, Aurelio De Laurentiis è stato subito chiaro: serviranno solo offerte importanti per convincerlo a cedere i big.

Ma l’attenzione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è volta anche sul mercato in entrata, con diversi nomi tenuti ben in considerazione dall’uomo mercato partenopea. In queste ore, a tal proposito, sembra essere spuntato un nuovo nome che potrebbe finire con insistenza nei radar del club azzurro.

Idea Vranckx per gli azzurri: i dettagli

Secondo quanto reso noto dall’edizione odierna di Sport Mediaset, il Napoli sarebbe interessato ad Aster Vranckx, centrocampista del Milan ma di proprietà del Wolfsburg.

Il club rossonero dovrà decidere se riscattarlo o meno: la cifra utile per farlo è pari a 12 milioni di euro e non è arrivata ancora alcuna decisione ufficiale. L’idea del Milan è quello di riscattarlo, nonostante un minutaggio non elevatissimo, ma il Napoli – stando alla medesima fonte – sarebbe alla finestra.