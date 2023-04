Abraham al Napoli, idea per il post Osimhen: c’è un’importante novità da Roma!

Scocca il secondo giorno in paradiso per il Napoli di Luciano Spalletti, cui mente ancora rimarca lo storico 0-1 inflitto alla Juventus in quel dell’Allianz Stadium. Con una mano e quattro dita sullo Scudetto, gli azzurri sono già pronti a scendere in campo per preparare la sfida di questo sabato, in cui un trionfo sulla Salernitana potrebbe abbreviare le pratiche per il matematico successo.

SSC Napoli

Crudele come il più spietato fra i killer seriali però, a spezzare momentaneamente la gioia di un popolo in festa ci pensa il calciomercato. In una Napoli sempre più azzurra infatti, le voci in merito ad una cessione di Osimhen circolano fra i vicoli, con addirittura la corsa al sostituto che potrebbe complicarsi inaspettatamente.

Aston Villa sulle tracce di Abraham

Non è più un segreto che Victor Osimhen rappresenti il nome di punta della prossima sessione di calciomercato. Capocannoniere della Serie A con 21 gol in 25 presenze, il nigeriano è ormai vicino alla consacrazione definitiva, che di riflesso lo proietta in ottica cessione. Tante le offerte da parte delle big d’Europa per l’uomo mascherato, cui cifra richiesta dal Napoli ammonta a 120 milioni.

Tra i tanti nomi sondati da Giuntoli per il post-Osimhen, negli ultimi giorni è stato quello di Tammy Abraham a balzare in cima alla lista. La corsa all’inglese però, di partenza facile vista la svalutazione dovuta alle sue ultime prestazioni, potrebbe rivelarsi più complicata del previsto.

Tammy Abraham

Secondo quanto appreso da Il Messaggero infatti, l’Aston Villa appare seriamente intenzionato a riportare Abraham in Premier League, dopo la buona parentesi al Chelsea. Il Napoli resta all’ascolto ed in guardia, ma il ritorno in madre patria potrebbe essere la strada più sicura da imboccare per il centravanti inglese, anche in ottica di una possibile convocazione in Nazionale.

Mario Reccia