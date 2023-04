Juve-Napoli, insulti e minacce a Spalletti negli spogliatoi: arriva la decisione del Giudice Sportivo

Nella giornata di ieri, con il posticipo del lunedì sera tra Atalanta e Roma, si è conclusa la 31esima giornata di Serie A. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini si sono imposti con il risultato di 3-1 e restano aggrappati alle zone europee, mentre la Roma è stata raggiunta dal Milan al quarto posto.

Il big match di giornata è stato però senza dubbio Juventus-Napoli, gara giocata domenica sera alle ore 20:45. La squadra di Luciano Spalletti ha sbancato l’Allianz Stadium grazie a una rete di Giacomo Raspadori, arrivata nei minuti di recupero, e si è portata così a un passo dallo scudetto, che potrebbe arrivare già in questo weekend.

Esultanza Napoli dopo la vittoria con la Juventus

Al termine del match, però, la panchina della Juventus non ha digerito per nulla la sconfitta e si è rivolta in maniera del tutto inaccettabile contro quella del Napoli. Prima Max Allegri ha provocato gli azzurri sullo scudetto mentre stava per uscire dal terreno di gioco a fine gara, mentre all’interno degli spogliatoi è stato il secondo allenatore bianconero Marco Landucci a minacciare Spalletti con una frase vergognosa riportata anche dal quotidiano La Stampa.

Landucci contro Spalletti, la decisione del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha così deciso di squalificare Landucci per una giornata e infliggergli una multa di 5 mila euro: “per avere, al termine della gara, nell’area spogliatoi, rivolto all’allenatore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”.

Multa di 15 mila euro anche alla Juventus: “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, rivolto un coro offensivo al Direttore di gara; per avere inoltre suoi sostenitori nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.