Juventus-Napoli è terminata ormai da due giorni, ma non si fermano le polemiche sul match. I tifosi juventini accusano l’arbitro Fabbri di aver favorito il Napoli, così come molti opinionisti ed ex calciatori non sono d’accordo con la scelta del direttore di gara di annullare la rete di Angel Di Maria.

Il Napoli ha però vinto meritatamente 1-0 con il gol di Giacomo Raspadori arrivato al 93′ minuto e ora gli azzurri sono a un millimetro dalla vittoria del terzo scudetto della loro storia.

Giacomo Raspadori e Davide Marfella si abbracciano al termine di Juve Napoli

Ma anche dalla Juventus non sono mancate le proteste e le polemiche. Sia nel post partita, ma anche durante il match, non sono mancate provocazioni e frecciatine da parte dei componenti della panchina bianconera.

Nelle ultime ore, sta facendo il giro dei social un video che immortala Massimiliano Allegri al termine della partita. Il tecnico toscano, visibilmente arrabbiato e infastidito, prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi, si rivolge verso la panchina del Napoli e con una frase abbastanza eloquente provoca gli azzurri.