“Dragusin al Napoli? Non mi sorprenderebbe”: la rivelazione in diretta

Accostato al Napoli anche nelle scorse finestre di mercato, Radu Dragusin potrebbe ancora rappresentare un’occasione per gli azzurri.

Il nome di Radu Dragusin è stato già fatto in passato per il mercato del Napoli: il difensore classe 2002 si è affermato in Italia con la maglia del Genoa per poi trovare la propria dimensione in Premier League con il Tottenham. Al momento, però, in quel di Londra non c’è stato ampio spazio per il giocatore rumeno.

Proprio per questo anche in queste ore sta rimbalzando il nome di Dragusin attorno all’ambiente Napoli: il profilo dell’ex Genoa potrebbe rappresentare un colpo ideale per gli azzurri, anche se al momento non si può di certo parlare di trattativa o fasi concrete di mercato. L’ambito delle ipotesi è stato quello avanzato per il difensore del Tottenham ed il club partenopeo.

Napoli-Dragusin, le parole di Baronio

Roberto Baronio è intervenuti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, e proprio sul nome di Dragusin si è esposto l’ex giocatore della Lazio: “Dragusin a Napoli? Non mi sorprenderebbe. Ha fatto molto bene in Italia, si è confermato al Genoa, se arrivasse al Napoli se la giocherebbe per il posto da titolare”, ha detto Baronio.

L’allenatore ha poi aggiunto ulteriori dettagli, avendo avuto modo di allenarlo in carriera. “L’ho allenato per un po’ lo conosco molto bene. Rosa lunga? Grandi squadre come il Napoli devono avere due giocatori per ruolo”, ha detto ancora Baronio.