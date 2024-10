“Napoli più pronto della Juve”, l’ex bianconero spiazza tutti: l’annuncio

In giornata ci sono state alcune dichiarazioni di un ex giocatore della Juve che hanno davvero spiazzato tutti.

Il Napoli di Conte, dopo aver battuto l’Empoli di Roberto D’Aversa, si sta preparando per la sfida di sabato pomeriggio allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Lecce di Luca Gotti. I partenopei, di fatto, hanno l’obbligo di vincere se vogliono essere sicuri di mantenere il primato in classifica.

Anche perché domenica prossima ci sarà lo scontro diretto tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Juve di Thiago Motta. Il Napoli, in caso di successo contro il Lecce, sarà infatti sicuro di aver guadagnato dei punti almeno su una sua rivale per la vittoria del titolo. Proprio sulla lotta scudetto bisogna registrare alcune dichiarazioni di un ex giocatore della ‘Vecchia Signora’.

Lotta scudetto, Cesare Prandelli: “Inter e Napoli sono le squadre più pronte”

L’ex ct dell’Italia, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Tmw’, ha infatti parlato così dell’andamento del campionato: “Scudetto? Il Napoli e l’Inter sono sia più strutturate che più pronte rispetto alle altre. Riescono a leggere meglio l’andamento della partita. Lotteranno fino alla fine del campionato. Mentre alla Juve serve più tempo”.

Cesare Prandelli ha poi terminato il suo intervento sul team partenopeo: “La struttura del Napoli, sto parlando dal punto di vista tecnico, è quella di due anni e questa è una fortuna. Conte è riuscito a cambiare alcune cose, ma quando parti da basi solide può arrivare in poco tempo il concetto di gruppo”.