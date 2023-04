Cassano distrugge la Juventus e Gatti: “Ha fatto schifo”

La partita tra Juventus e Napoli ha lasciato strascichi importanti sia dal punto di vista del gioco delle due squadre che sugli episodi da moviola. Luciano Spalletti ha battuto due volte su due Massimiliano Allegri, con un totale di 6-1 tra la partita del Maradona e quella dell’Allianz Stadium, e ha stabilito la superiorità degli azzurri sui bianconeri.

La gara di domenica sera è stata molto chiacchierata anche per il gol annullato a Di Maria e per la manata di Gatti a Kvaratskhelia. Alla ‘Bobo TV‘, Antonio Cassano ha analizzato senza freni la partita tra Napoli e Juventus.

Non posso pensare che la Juve, una delle squadre più forti al mondo sulla carta, si fa dominare in questo modo. Senza idee e senza coraggio e sperare di difendere lo 0-0. Non fanno tre passaggi e non hanno idee. La Juve non può trovare alibi: ha fatto schifo da inizio stagione.