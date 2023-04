La partita tra Juventus e Napoli è stata caratterizzata anche da diverse polemiche dovute a episodi di moviola che sono ancora molto discussi. I tifosi e gli addetti ai lavori hanno pareri estremamente diversi sia sul gol annullato ad Angel Di Maria che sull’episodio che ha coinvolto Federico Gatti e Khvicha Kvartaskhelia.

Nel primo tempo il difensore bianconero ha colpito con un colpo tra spalla e testa l’attaccante georgiano del Napoli, che è poi rimasto al suolo per circa 1 minuto. Il colpo sferrato da Gatti non è stato preso in considerazione né dall’arbitro Fabbri né dal VAR Aureliano ma ha scatenato la rabbia dei tifosi del Napoli.

Gatti Kvaratskhelia

De Giovanni contro Gatti: “Gesto da infame”

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, sul proprio profilo Facebook, ha commentato il contatto Gatti – Kvaratskhelia condannando fermamente il brutto gesto del difensore della Juventus.