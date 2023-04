Pizza Scudetto per il Napoli: l’ultima creazione di Porzio

Lo Scudetto del Napoli si avvicina di giorno in giorno e la festa a Napoli è già iniziata dopo la vittoria contro la Juventus. I tifosi si sono riversati a Capodichino per festeggiare insieme alla squadra di ritorno da Torino e per tutta la notte c’è stata un’atmosfera meravigliosa in città, con cori, fumogeni e bandiere.

Domenica prossima potrebbe esserci un’altra festa che potrebbe decretare ufficialmente la conquista del terzo Scudetto della storia partenopea. In caso di vittoria contro la Salernitana e di mancata vittoria della Lazio contro l’Inter, l’aritmetica premierà la squadra di Luciano Spalletti e tutta la città.

La Pizza Scudetto di Errico Porzio

Errico Porzio ha creato la “Pizza Scudetto” in onore del Napoli. Il noto pizzaiolo partenopeo, famoso anche sui social per le sue creazioni, ha pubblicato sui propri canali un video in cui mostrava la nuova creazione per la società azzurra.

Ecco il video completo della creazione del noto maestro pizzaiolo: