Il Napoli ha conquistato tre punti pesantissimi sul campo della Juventus: decisivo il gol nei minuti finale di gara che porta la firma di Giacomo Raspadori e a questo punto il terzo Scudetto della storia azzurra è ormai a un passo. Bastano appena cinque punti per blndare il tutto con l’aritmetica, ma in città già è partita la grande festa.

Entusiasmo irrefrenabile quello visto all’aeroporto di Capodichino, dove la squadra ha fatto rientro in nottata trovando l’entusiasmo di migliaia di tifosi. Ma non solo, perché il pullman della squadra è stato letteralmente ‘scortato’ da una lunga colonia di tifosi su scooter, festanti e che hanno incitato la squadra per tutto il tragitto.

Festa clamorosa in autostrada: le immagini

A testimoniare il tutto è un video pubblicato da Frank Zambo Anguissa: il centrocampista azzurro ha immortalato la corsa dei tifosi che sullo scooter hanno inseguito il pullman della squadra.

In sottofondo, inoltre, si possono intercettare le reazioni stupite di tutti i calciatori, che stanno regalando a tutta la città momenti irripetibili.