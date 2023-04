La Lazio di Maurizio Sarri ferma la sua corsa in classifica. Contro il Torino, all’Olimpico, è terminata 0-1 per i granata di Ivan Juric e ha regalato inconsciamente al Napoli una chance di vittoria anticipata dello Scudetto. La partita è stata decisa da un gol dalla distanza di Ivan Ilic e da un grave errore di Ivan Provedel che non è riuscito ad intervenire sul pallone.

Al termine della partita, Maurizio Sarri ha analizzato la sconfitta e ha trovato alcune scusanti molto particolari per giustificare il ko. Dall’arbitraggio al cambio di temperatura, il tecnico ha svelato i motivi della sconfitta.

Eravamo meno brillanti del solito, abbiamo fatto una settimana con un carico di lavoro pesante. Il cambio di temperatura degli ultimi giorni ci ha un po’’’ penalizzati, ho visto quantità di corsa anziché qualità.

Maurizio Sarri

Sarri contro l’arbitro: “Ci ha penalizzati, va fermato”

Maurizio Sarri, poi, si è scagliato contro l’arbitro Ghersini, reo, secondo il tecnico di aver penalizzato pesantemente la Lazio.