Scudetto Napoli, la Lazio regala una festa “senza giocare”?

Il Napoli è sempre più vicino alla vittoria del terzo Scudetto. Gli azzurri domani sera sono chiamati ad una prova di forza contro la Juventus dopo un periodo molto particolare. La doppia sconfitta con il Milan con conseguente eliminazione dalla Champions League e il pareggio contro il Verona sembravano aver minato le certezze della squadra di Spalletti che, invece, ora, ha lo sguardo fisso verso il futuro.

La partita contro la Juventus di domani sera potrebbe essere ancora più importante in fase Scudetto. La distanza dalla Lazio seconda sarebbe di 17 punti e a 7 partite dalla fine separerebbe i partenopei dalla vittoria finale per 4 punti.

Napoli Campione d’Italia senza giocare: la possibilità

C’è anche la possibilità che il Napoli vincerà lo Scudetto senza giocare. Come? Vincendo le prossime due partite (contro Juventus e Salernitana) e arrivando così a 81 punti e con una non vittoria della Lazio domenica prossima contro l’Inter a San Siro che porterebbe i biancocelesti a 61 o 62 in caso di pareggio. A quel punto la Lazio potrebbe arrivare solo a quota 80 punti e non potrebbe più superare gli azzurri.

Perché senza giocare? Perché il Napoli giocherà sabato prossimo alle 15 contro la Salernitana e la Lazio sarà di scena il giorno dopo al ‘Meazza’ contro i nerazzurri. I tifosi e la squadra dovrebbero attendere da casa il risultati della squadra di Maurizio Sarri per poi esplodere di gioia al triplice fischio.

Le combinazioni Scudetto

23/04 ore 20.45 – Juventus-Napoli, vittoria Napoli e quota 78 in classifica.

in classifica. 29/04 ore 15.00 – Napoli-Salernitana, vittoria Napoli e quota 81 in classifica.

in classifica. 30/04 ore 12.30 – Inter-Lazio, pareggio o vittoria Inter e quota 61 o 62 per la Lazio che proietta i biancocelesti ad un massimo di 79-80 punti alla fine del campionato.

per la Lazio che proietta i biancocelesti ad un massimo di alla del campionato. 30/04 ore 20.45 – Bologna-Juventus, qualsiasi risultato della Juventus che proietterebbe i bianconeri a quota 77-78-80 punti alla fine del campionato.