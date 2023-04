Tifosi del Napoli contro Theo Hernandez: sta succedendo al Maradona!

Alle ore 21 avrà inizio Napoli-Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League allo Stadio Diego Armando Maradona. Come ci si sarebbe potuto aspettare, dopo la “pace” raggiunta tra tifosi e il presidente Aurelio De Laurentiis, accoglienza calorosa per gli azzurri da parte del tifo di casa composto da più di 55mila persone. Ben poco calorosa quella rivolta ai rossoneri, in special modo per un giocatore in particolare.

Theo Hernandez e Rafael Leao durante il riscaldamento prima di Napoli-Milan

Napoli-Milan, tempesta di fischi per Theo Hernandez!

Infatti, dopo gli insulti social che lo hanno riguardato (e rivolti non solo a lui purtroppo) in questi giorni, Theo Hernandez è stato accolto dallo stadio Diego Armando Maradona da un boato di fischi e cori come “Theo Hernandez figlio di…” da parte dei tifosi del Napoli, ben poco simpatizzanti del terzino sinistro del Milan e della nazionale francese.

Giocatore che non è mai entrato nelle grazie dei tifosi del Napoli, soprattutto dopo il gesto di esultare in faccia ad Hirving Lozano durante la gara d’andata dopo un tackle ben riuscito.

Giacomo Pio Impastato