Napoli Milan è sempre più vicina e in città c’è fibrillazione per la possibilità di scrivere un altro pezzo di storia. Una stagione già memorabile per la possibilità sempre più concreta di vincere il terzo Scudetto e per aver raggiunto già i quarti di finale. La Champions League è un palcoscenico da cui gli azzurri non intendono uscire, come annunciato anche ieri da Luciano Spalletti.

Questa sera il ‘Maradona‘ tornerà a ruggire anche in Europa e per 90 minuti (o più) sarà pronto a dare il suo sostegno alla squadra azzurra.

Tifosi Napoli allo Stadio Maradona (IMAGO)

Nessuna coreografia in Curva B per Napoli Milan

In Curva B, però, non ci sarà alcuna coreografia prima dell’inizio di Napoli Milan. Negli ultimi giorni, dopo la pace tra società e ultras, si era parlato di uno spettacolo artistico in Curva ma, secondo quanto riferisce Francesco Modugno a Sky Sport, non sarà possibile.