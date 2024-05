Udinese Napoli formazioni, Calzona cambia tutto: le probabili

Manca sempre meno alla sfida tra Udinese e Napoli che andrà in scena questa sera. Di seguito le ultime sulle probabili formazioni.

A chiudere la 35esima giornata di Serie A sarà il match tra Udinese e Napoli. La partita è in programma alle ore 20.25 al Blue Energy. La sfida sarà tutt’altro che scontata, in quanto le due compagini sono a caccia di punti importanti nelle ultime uscite del campionato. Gli azzurri, dopo il pareggio interno contro la Roma, proveranno ad ottenere bottino pieno per avvicinarsi sempre più alle inseguitrici. Infatti, il pareggio della Lazio a Monza potrebbe favorire i partenopei nella rincorsa all’Europa League. Infatti, l’attuale nono posto in classifica complicherebbe nettamente i piani della società anche in vista della prossima annata.

La missione in Friuli sarà però tutt’altro che facile. Infatti, i bianconeri vivono uno dei momenti più difficili in assoluto. L’avvento di Fabio Cannavaro in panchina non ha ancora portato gli effetti sperati, con l’allenatore italiano che è ancora a caccia della prima vittoria. Oltre alla sconfitta contro la Roma e al pareggio sul campo del Bologna, i bianconeri sono attesi dall’ennesimo impegno molto complesso proprio contro i Campioni d’Italia. L’obiettivo principale è ottenere punti importanti per centrare una salvezza “disperata” nelle ultime giornate.

Udinese-Napoli, svelate le probabili formazioni: l’idea di Calzona

Udinese e Napoli avranno bisogno dei loro uomini migliori per centrare la vittoria. Cannavaro e Calzona conoscono la delicatezza del match, motivo per il quale proveranno a schierare la miglior formazione possibile per centrare l’obiettivo. Di seguito i probabili schieramenti delle due compagini.

UDINESE (3-4-2-1, probabile formazione): Okoye; Joao Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca. All. Cannavaro.

NAPOLI (4-3-3, probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste, Politano, Osimhen, Lindstrom. All. Calzona.

Francesco Calzona proverà a tirare fuori il meglio dai suoi uomini. In queste ultimissime uscite di campionato, l’allenatore attende una reazione importante da parte della squadra. Infatti, i Campioni d’Italia uscenti hanno l’assoluta necessità di centrare la qualificazione in una delle competizioni europee. In caso contrario, qualora l’obiettivo non dovesse essere raggiunto, i piani della società si complicherebbero nettamente. Infatti, anche per quel che riguarda l’aspetto economico, potrebbero crearsi dei problemi che andrebbero poi ad intaccare il mercato in entrata e non solo. La squadra è a conoscenza dell’importanza delle ultime sfide, motivo per il quale servirà dimostrare tutto il proprio orgoglio.