Sorpresa al Maradona, Ultras anche in Tribuna per Napoli-Milan: svelato il motivo!

Una serata storica quella che si appresta a vivere il Napoli, che per la prima volta nella sua storia gioca i quarti di finale di Champions League e contro il Milan potrebbe addirittura guadagnarsi l’accesso alle semifinali. Per far sì che ciò accada servirà tutto l’aiuto possibile, compreso quello del tifo organizzato che tornerà finalmente allo stadio. E non solo gli Ultras fidelizzati.

De Laurentiis assisterà a Napoli Milan

Infatti – stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino – gli Ultras sprovvisti di Tessera del Tifoso saranno allo stadio, ma non in Curva come loro solito, bensì in Tribuna. Ecco quanto evidenziato:

De Laurentiis (che ieri a pranzo era con Mamuka Jugeli, agente di Kvara: argomento, il futuro della stella georgiana) potrebbe anche esserci alla fine, anche se è in dubbio: ha un volo per gli Usa domani ma neppure lui resiste al fascino della prima semifinale di Champions che bussa alla porta del suo club. Aveva deciso di non andare allo stadio ma alla fine potrebbe sedersi al suo posto.

Ultras Napoli

Ultras senza Tessera del Tifoso in Tribuna