Mercato Napoli, delusione per gli azzurri: l’agente dell’obiettivo gela i tifosi

Il Napoli avrebbe individuato l’uomo giusto per rinforzare l’attacco. Nelle ultime ore, però, le parole dell’agente sottolineano la complessità dell’affare.

Sono ore calde in casa Napoli per il futuro del club. Dopo la stagione molto deludente, la dirigenza è pronta ad attuare una mini rivoluzione che andrebbe a “colpire” diversi calciatori. Nel mirino della società ci sono diversi giocatori in uscita, tra cui anche Victor Osimhen. La storia d’amore con il nigeriano sembrerebbe ormai ai titoli di coda, motivo per il quale nel contratto è stata inserita una clausola da ben 120 milioni di euro. Tale cifra sarà molto importante, in quanto dovrà poi essere reinvestita sul mercato per colmare il vuoto lasciato in attacco dall’ex Lille.

Negli ultimi giorni, Aurelio De Laurentiis ha iniziato a sondare diversi profili che potrebbero fare al caso del Napoli. Tra le numerose ricerche, il patron avrebbe individuato Vitor Roque. Quest’ultimo è attualmente in forza al Barcellona, ma durante la stagione in corso ha avuto poco spazio a disposizione. Il classe 2005 ha collezionato sono undici presenze e due gol, vista la volontà di Xavi di puntare su interpreti diversi. Non a caso, il brasiliano è stato accostato proprio al club partenopeo, anche se al momento l’idea del prestito resta molto complessa.

Roque, l’agente: “Il prestito non è adeguato. Vuole mostrare le sue doti”

L’esperienza di Vitor Roque al Barcellona non è mai decollata. Il calciatore brasiliano assieme al suo agente starebbe valutando una nuova destinazione in vista della prossima stagione. Il Napoli sarebbe interessato al calciatore, ma le modalità dell’operazione potrebbero complicare ulteriormente le cose. Non a caso, il suo agente Cury ha analizzato la situazione.

Di seguito le sue parole a RAC1, riportate su X da Fabrizio Romano:

“Prestito quest’estate? No, è pericoloso per un giovane giocatore. In tal caso, deve essere una mossa permanente. L’opzione migliore sarebbe stare al Barça e giocare. Ma se il Barça non lo lascia giocare, dovremo cercare un altro club. Vuole mostrare la sua qualità. Guarda Vinicius Jr al Real Madrid, ci sono voluti due anni e mezzo per vedere la sua qualità… lascia giocare Vitor. Sul comportamento del tecnico: “Xavi non parla nemmeno con il ragazzo. Non è logico firmare un internazionale brasiliano, portarlo qui e iniziare a giocarci dal primo giorno – poi un’altra partita e poi non di più…”.

Il Napoli crede nelle qualità del calciatore, ma prima andranno sciolte le riserve sul suo futuro. Al momento, un possibile addio al Barcellona appare molto scontato ma prima andranno definite le giuste modalità. Infatti, stando ai rumors recenti, l’opzione più probabile per una partenza sembrava essere un’affare in prestito, ma l’agente del calciatore ha già fatto sapere che sceglieranno soluzioni a titolo definitivo. Tali dichiarazioni complicano le idee degli azzurri, i quali sono chiamati a prendere una decisione definitiva nelle prossime settimane.