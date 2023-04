Futuro Kvaratskhelia: incontro a sorpresa a Napoli, è successo oggi

Khvicha Kvaratskhelia è la stella più luminosa del nuovo Napoli. Il talentuoso esterno georgiano ha fatto breccia nel cuore di tutti i tifosi azzurri dopo pochissimo tempo e le sue qualità sono balzate agil occhi di tutti. In campo ha fatto la differenza sin dalla prima giornata di Serie A e il suo futuro potrebbe presto essere ancora più importante.

Nelle ultime settimane si è spesso parlato del rinnovo di contratto di Kvaratskhelia con il Napoli, così come del forte interesse del Real Madrid.

Napoli, incontro tra De Laurentiis e l’agente di Kvaratskhelia

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia si decide solo alla fine della stagione, ma tutte le strade portano alla permanenza al Napoli. Difficilmente ci sarà un rinnovo di contratto a cifre ancora più importanti, visto che De Laurentiis pochi giorni fa ha chiuso ogni “speranza” da questo punto di vista.

Oggi, però, a Napoli c’è stato un incontro a sorpresa tra Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia e Aurelio De Laurentiis. L’incontro è avvrenuto in un ristorante nella città di Napoli, come riferito da Geo Team. È possibile che l’agente di Kvaratskhelia assisterà alla partita tra Napoli e Milan di domani sera ma non è da escludere anche qualche discorso sul futuro.