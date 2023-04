Rinnovo Kvaratskhelia, De Laurentiis spiazza tutti: “Avete rotto le palle!”

Il Napoli guarda avanti e prepara la gara di Lecce contro i giallorossi, una partita che servirà per eliminare subito le scorie della pesante sconfitta subita dal Milan per 0-4 al Maradona. Sfida che non ostacola il percorso verso l’obiettivo finale ma che riaccende tutto in vista del doppio incontro ai quarti di Champions.

La splendida stagione del Napoli passa anche dal talento cristallino dei singoli giocatori, alcuni cresciuti negli anni e sbocciati, altri sconosciuti ai più e approdati in estate. In particolare ha sorpreso Khvicha Kvaratskhelia che ha avuto una crescita incredibile, migliorando di partita in partita.

Futuro Kvaratskhelia

Il georgiano è arrivato all’ombra del Vesuvio con uno stipendio di 1,2 milioni di euro fino al 2027. Un ingaggio relativamente basso se si pensa ai big delle squadre estere. Con un talento del genere il club azzurro vorrebbe tutelarsi, per evitare aste nel mercato estivo e far sì che il giocatore possa andarsene dopo un solo anno di permanenza.

FOTO IMAGO – Rinnovo Kvaratskhelia Napoli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, però, continua a negare possibili sviluppi dal punto di vista contrattuale. Al convegno della Lega Serie A “Il futuro degli stadi in Italia”, presso il Salone d’onore del Coni, ha ribadito che non ci sarà nessun rinnovo.