Sono ore di grande attesa per l’attesissima sfida di Champions League, che vedrà affrontarsi gli azzurri di mister Spalletti e i rossoneri di mister Pioli, nella splendida cornice dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

In città c’è trepidazione per una delle sfide più importanti dell’intera storia del Napoli, ribaltare il risultato dell’andata vuol dire accedere per la prima volta ad una semifinale di UEFA Champions League. I tifosi azzurri non vedono l’ora di poter scrivere la storia non solo in campionato, ma anche in Europa.

L’accoglienza dei tifosi azzurri per mister Pioli

Oggi, in tarda serata, i rossoneri sono sbarcati in città. L’accoglienza, come prevedibile, non è stata delle migliori. I tifosi azzurri hanno atteso il Milan nei pressi dell’Hotel Vesuvio, dove la squadra alloggerà durante il soggiorno partenopeo.

Ad un certo punto sono partiti cori e sfottò rivolti ai giocatori del Milan. Tra i giocatori maggiormente colpiti Theo Hernandez, sia sui social che all’arrivo in città, ma anche mister Stefano Pioli. Di seguito un video della nostra redazione riguardo l’accoglienza riservata all’allenatore rossonero:

Giuseppe Esposito