Il Milan è arrivato a Napoli per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. I rossoneri, forti dell’1-0 dell’andata, vogliono tenere il vantaggio e ripetere una partita simile a quella giocata al ‘Maradona‘ in Serie A qualche settimana fa. Dall’altra parte, gli azzurri di Luciano Spalletti intendono vendicare le due sconfitte consecutive contro Pioli e ribaltare il risultato di mercoledì scorso.

Vincere significherebbe riscrivere la storia per l’uno e per l’altro club: il Napoli raggiungerebbe per la prima volta un traguardo tanto importante; il Milan tornerebbe in semifinale dopo 16 anni.

Pullman Milan

Cori contro Theo Hernandez dai tifosi del Napoli

I rossoneri alloggeranno all’Hotel Vesuvio e pochi minuti fa il pullman del Milan è arrivato a Mergellina accolto da un centinaio di tifosi del Napoli. All’arrivo del mezzo sono partiti cori contro il Milan e anche insulti contro Theo Hernandez.

Le polemiche degli ultimi giorni relativi a pesanti insulti e offese alla famiglia di Theo Hernandez hanno creato un ambiente poco festoso alla vigilia di una partita storica.