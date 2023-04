Tutto è bene quel che finisce bene. E vale anche per il Napoli, i suoi tifosi e i tifosi delle altre squadre campane che nelle ultime settimane hanno avuto “problemi” con la squadra partenopea. L’avvicinarsi della vittoria dello Scudetto ha portato al malumore in diverse città campane, con alcune frange ultras che vorrebbero non si esultasse nelle città diverse da Napoli o non in provincia di Napoli.

Negli ultimi giorni si è alzato un polverone anche con la città di Torre Annunziata, dove un murales raffigurante il terzo Scudetto del Napoli era stato imbrattato e coperto con della vernice nera.

Murales Scudetto Napoli Torre Annunziata

Scudetto Napoli: il murales imbrattato viene ripulito

Questa mattina, però, è arrivata una bella notizia. Come appreso da SpazioNapoli.it, infatti, il murales imbrattato è stato rimesso a posto. Lo Scudetto dedicato al Napoli è tornato al suo posto, la parete è stata ripulita e il disegno del tricolore è tornato a brillare sul muro di Via Prota a Torre Annuziata.

Alla pulizia del muro di Torre Annunziata e del murales dello Scudetto del Napoli ha partecipato anche un gruppo di ultras del Savoia.

Torre Annunziata Murales Scudetto Napoli