DOVE VEDERE NAPOLI MILAN – Il conto alla rovescia per una delle partite più importanti nella storia del Napoli, all’interno di una stagione che storica lo è già di per sé, è ormai ufficialmente iniziato.

Martedì sera il Maradona sarà teatro del ritorno di Champions League dove i ragazzi di Spalletti sono chiamati alla rimonta contro il Milan di Stefano Pioli. L’andata a San Siro ha visto trionfare Leao e compagni per 1-0, grazie alla rete di Bennacer nel finale di primo tempo.

Probabili formazioni Milan Napoli

Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Anguissa, espulso all’andata, e di Kim, ammonito a San Siro ma diffidato, dovrà quindi saltare il ritorno contro il Milan. L’ottima notizia è il ritorno di Victor Osimhen, non solo tra i convocati, come contro l’Hellas Verona, ma dal primo minuto. L’attaccante nigeriano sta disputando una stagione incredibile e vuole regalare l’ennesima gioia al popolo azzurro. Con lui lì davanti agiranno Kvaratskhelia e uno tra Lozano e Politano, con il primo in vantaggio sul secondo.

Dove vedere Napoli Milan

A centrocampo Lobotka, Zielinski e al posto di Anguissa giocherà Elmas. In difesa confermati Rrahmani e Di Lorenzo, l’altro centrale sarà Juan Jesus, mentre a sinistra ballottaggio tra Olivera e Mario Rui. Al Maradona il favorito è l’ex Getafe.

Pioli ha fatto riposare tutta la formazione tipo contro il Bologna, dove il Milan non è andato oltre il pareggio, ed è pronto quindi a schierare i titolarissimi undici.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Dove vedere Napoli Milan in tv e streaming

La sfida tra Napoli e Milan si giocherà martedì sera al Maradona, alle ore 21. A differenza della gara d’andata sarà visibile in chiaro, su canale 5. La partita sarà visibile anche su Sky, Sky Go e Mediaset Infinity.