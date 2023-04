L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è pronto a riprendersi per mano la squadra. Il nigeriano nelle ultime settimane ha accusato un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori dai giochi, tra le altre, nelle due sfide contro il Milan tra campionato e Champions League. L’ex Lille, in vista del match di ritorno contro i rossoneri, è pronto a tornare titolare, dopo lo scampolo di partita concessogli ieri nel match contro l’Hellas Verona.

Intanto, il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’approfondimento andato in onda su Canale 5, in cui è intervenuto anche il patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

Di seguito, le parole rilasciate da Osimhen nel corso del suo intervento:

È travolgente, è straordinario l’affetto della gente. Non ho mai ricevuto tanto amore. Non vedo l’ora di festeggiare lo scudetto con loro allo stadio.

Voglio lottare affinché si possa fermare, non è bello essere giudicato per il colore della pelle. Questo danneggia tutti, condiziona la vita delle persone.

È stato duro realizzare il sogno di diventare professionista e adesso stiamo per vincere per la prima volta. Sono in una grande squadra e la mia carriera è in continua crescita. Mi trovo in uno dei più grandi club e non posso chiedere di meglio. Forza Napoli sempre!