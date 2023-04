Gattuso è pronto a tornare ad allenare: la nuova squadra dell’ex tecnico del Napoli

Questo pomeriggio il Napoli scenderà in campo contro l’Hellas Verona per continuare la marcia verso la conquista del terzo scudetto della propria storia. Quella tra partenopei e scaligeri è sempre una sfida speciale che riaccende una delle rivalità storiche del nostro campionato.

Anche nelle ultime stagioni una sfida tra Napoli e Verona si è rivelata decisiva: l’ultima giornata della stagione 2020-21 terminata 1-1 e che ha condannato il Napoli al quinto posto in classifica, fuori dalla zona Champions conquistata invece dalla Juventus.

In quella stagione l’allenatore dei partenopei era Gennaro Gattuso che fu esonerato proprio dopo quella partita e al cui posto è subentrato Luciano Spalletti. L’ex tecnico del Napoli, dopo la breve avventura di questa stagione al Valencia, è pronto a ricominciare dalla Grecia.

Gattuso riparte dalla Grecia

Gennaro Gattuso è pronto a tornare ad allenare. Il tecnico calabrese, dopo le avventure in Italia con Milan e Napoli, è emigrato all’estero dove in questa stagione, prima di dimettersi, ha allenato il Valencia.

Come riportato da Tuttomercatoweb, nella prossima stagione Gattuso potrebbe ripartire dall’Olympiacos. La squadra greca, dopo anni di dominio è terza in classifica e per tornare a vincere sembra essere intenzionata a ripartire dall’ex tecnico del Napoli.