Napoli Verona, aumentano i problemi: assenti 4 titolari

Il Napoli di Luciano Spalletti torna in campo domani alle 18 al ‘Maradona‘ e affronterà il Verona di Marco Zaffaroni. Si giocherà per vincere a tutti i costi da una parte e dall’altra: gli azzurri per fare un altro passettino verso lo Scudetto, gli scaligeri per tentare di avvicinarsi un altro po’ alla salvezza diretta, oggi lontana 4 punti (dallo Spezia).

La partita sarà estremamente delicata anche per gli impegni successivi del Napoli che martedì avrà un faccia a faccia tesissimo con il Milan per raggiungere le semifinali di Champions League.

Miguel Veloso

Convocati Verona: 4 assenti per Napoli

Il Verona arriverà a Napoli completamente rimaneggiato. Nello scorso weekend sono stati ammoniti sia Miguel Veloso che Giangiacomo Magnani che, diffidati, salteranno la partita. Ma nelle ultime ore le defezioni sono aumentate. Saranno assenti anche Darko Lazovic e Josh Doig.

Ecco l’elenco completo dei convocati del Verona: