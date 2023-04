Dopo aver archiviato la pratica Lecce con una vittoria sofferta al ‘Via del Mare’, il Napoli tornerà in campo sabato prossimo per la sfida al ‘Maradona‘ contro il Verona. Gli azzurri si stanno avvicinando sensibilmente alla vittoria dello Scudetto e battere i gialloblù significherebbe dover fare, poi, solo altri 6 punti per la conferma aritmetica.

Dall’altra parte, il Verona arriverà a Napoli con la voglia di fare risultato per cercare di tenere vive le speranze salvezza dopo un campionato non all’altezza delle aspettative.

Miguel Veloso e Magnani squalificati per Napoli Verona

Sabato sera il Napoli si giocherà un altro pezzo di Scudetto davanti al proprio pubblico dopo la pesantissima sconfitta contro il Milan. Il Verona, reduce da un periodo estremamente complicato, arriverà a Fuorigrotta con tanta fame ma anche senza uno dei perni principali.

Miguel Veloso sarà squalificato per Napoli Verona. Il centrocampista portoghese dei gialloblù è stato ammonito contro il Sassuolo e, diffidato, sarà assente per la partita contro gli azzurri. Sarà assente anche Giangiacomo Magnani: anche il difensore era diffidato ed è stato ammonito.