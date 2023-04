Diffidati Napoli: in caso di ammonizione due top saltano la Juventus

Domani sera il Napoli ospiterà il Verona per la 30a giornata di Serie A. Gli azzurri tornano in campo dopo la vittoria sofferta di Lecce e dopo la sconfitta in Champions League contro il Milan, e lo fanno con l’obiettivo di agguantare tre punti fondamentali per la corsa allo Scudetto. I gialloblù, invece, arriveranno al ‘Maradona’ con l’obiettivo di accorciare la classifica in zona salvezza dopo la sconfitta dello Spezia.

Per la squadra di Zaffaroni mancheranno ben 4 uomini di spicco: Magnani e Miguel Veloso per squalifica, Doig e Lazovic per infortunio. E proprio una possibile squalifica spaventa anche il Napoli: Luciano Spalletti potrebbe perdere due pedine fondamentali per la partita contro la Juventus di domenica 23 aprile.

Osimhen Gol Napoli

Osimhen e Kim a rischio squalifica contro la Juventus

I diffidati del Napoli sono due e sono due pilastri fondamentali della rosa di Luciano Spaleltti: Kim Minjae e Victor Osimhen. Il difensore coreano sarà, verosimilmente, titolare nella partita contro il Verona perché sarà squalificato nella sfida di Champions League contro il Milan.

Victor Osimhen, invece, che tornerà dall’infortunio solo domani, partirà dalla panchina e gli saranno concessi i minuti finali. Entrambi dovranno stare molto attenti al cartellino giallo perché in caso di ammonizione salterebbero Juventus-Napoli di domenica prossima.