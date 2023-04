Aurelio De Laurentiis è stato posto sotto scorta. Le tensioni nell’ambiente partenopeo con l’ormai famosa protesta per i mancati permessi di portare allo Stadio Maradona striscioni e bandiere ha portato al prinicipio di rottura nei rapporti tra le parti.

Nella giornata di domani, però, potrebbe essereci un incontro distensivo per riappacificarsi e restare fianco a fianco nell’ultima, determinante, parte di stagione.

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, sarà sotto scorta. La tutela delle forze dell’ordine partirà sin da subito ed è stata decisa dalla Prefettura di Napoli. A comunicarlo è ANSA che specifica i motivi per cui si è arrivati ad una decisione tanto importante.

La tutela per De Laurentiis è stata decisa dalla prefettura dopo le tensioni con una parte degli ultras. Nell’ultima partita di campionato in casa contro il Milan i tifosi sono stati in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve e l’applicazione rigida delle misure sugli striscioni e le bandiere da portare nello stadio. Da quel giorno la tensione non è diminuita: da qui la decisione di assegnare una scorta al presidente.