De Laurentiis-Ultras: la verità su ciò che sta accadendo in queste ore

Uno dei temi più caldi del momento in casa Napoli, oltre alla vittoria dello Scudetto in arrivo, è sicuramente l’astio che si è creato tra il presidente De Laurentiis e gli ultras partenopei. Tanta curiosità nel sapere se nella gara di Champions contro il Milan, il tifo azzurro sarà quello che ha sempre contraddistinto il Maradona e che trasforma l’arena di Fuorigrotta in una bolgia.

Nelle ultime ore pare che il presidente De Laurentiis abbia preso il pallino del gioco in mano, scendendo personalmente in campo per provare a fare la pace con il tifo organizzato del Napoli.

De Laurentiis telefona gli ultras

Stando ad alcune informazioni in possesso di SpazioNapoli, pare che il presidente De Laurentiis si sia fatto dare i numeri di telefono dei capi dei gruppi organizzati delle curve e in queste ore li stia chiamando personalmente per invitarli ad un incontro. L’idea sembrerebbe quella di sedersi tutti allo stesso tavolo e cercare una tregua per il bene del Napoli. L’incontro tra De Laurentiis e gli ultras del Napoli potrebbe avvenire sabato, prima della gara di campionato contro il Verona.

Domani alle ore 18:00 c’è il match di campionato contro gli scaligeri, in base all’atteggiamento degli ultras partenopei, si potrà sicuramente capire come sono andate le cose tra il presidente e la tifoseria organizzata.