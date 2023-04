Nelle scorse ore ha fatto scalpore la notizia secondo cui nei giorni scorsi nella sede della Turris ci sarebbe stato un blitz da parte della Guardia di Finanza per acquisire la documentazione relativa al tesseramento e alla cessione di Claudio Manzi, uno dei calciatori coinvolti nell’affare Osimhen.

La trattativa che portò il nigeriano dal Lille al Napoli è finita sotto la lente degli investigatori, che continuano ad acquisire materiale utile al proseguimento delle indagini. Intanto, la stessa Turris in queste ore ha rotto il silenzio, pubblicando un comunicato per chiarire la propria posizione in merito.

Affare Osimhen , il comunicato della Turris su Manzi

Di seguito, la nota ufficiale diffusa dalla società di Torre del Greco:

In merito a notizie riportate da alcuni organi di informazione in data odierna (ieri ndr), inerenti ad un presunto blitz della Guardia di Finanza presso la sede della S.S. Turris Calcio, la scrivente tiene a precisare che si è trattata di una semplice acquisizione di documenti relativi al tesseramento ed alla cessione del calciatore Claudio Manzi per altra indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli che non vede coinvolta assolutamente la nostra società.

Claudio Manzi con la maglia del Napoli

“Ceduto a 120mila euro”: c’è una cosa da sapere

L’ex difensore della Primavera del Napoli, oggi in forza alla Virtus Entella, si è trasferito a gennaio dalla Campania con un’affare da circa 120 mila euro. Una valutazione che fa storcere il naso in molti, in relazione alla cifra di acquisto messa a bilancio dal Lille (4 milioni di euro, ndr) in occasione dell’affare Osimhen.

Tuttavia, la valutazione così irrisoria è dovuta principalmente da un fattore: il calciatore ischitano era, infatti, in scadenza di contratto e, avendo rifiutato ogni proposta di rinnovo nel corso degli ultimi mesi della sua permanenza all’ombra del Vesuvio, l’affare si è concretizzato a cifre nettamente ridimensionate, considerando anche il reale valore del calciatore e i prezzi in linea di massima del mercato in Serie C.