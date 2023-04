Caso plusvalenze, riparte l’inchiesta su Osimhen e il Napoli: interviene la Guardia di Finanza

L’indagine per l’affare Osimhen è decisamente ripartita; o meglio: non si era mai fermata. Nelle scorse ore – rivela l’edizione odierna di Repubblica – la Procura di Napoli ha invitato la Guardia di Finanza nella sede della Turris per acquisire i contratti di acquisto e cessione di Claudio Manzi, ovvero uno di quattro calciatori (gli altri erano Liguori, Palmieri e Karnezis, ndr) che il Napoli aveva ceduto al Lille nel 2019 e rientrati nell’affare che ha portato Osimhen all’ombra del Vesuvio.

La Procura acquisisce il contratto di Claudio Manzi

Ecco quanto evidenziato:

L’indagine sulle plusvalenze continua. Anche a Napoli. Tutto è nato dopo le perquisizioni negli uffici di Roma e Lazio: la Guardia di Finanza, su mandato della Procura di Napoli, è entrata nella sede della Turris, la squadra di Torre del Greco che gioca in Serie C. E qui ha acquisito due contratti: quello di acquisto e quello di cessione di un calciatore, Claudio Manzi. Un nome diventato noto per l’inchiesta della procura federale sulle plusvalenze sospette: Manzi era uno dei quattro giocatori – insieme agli altri giovani Luigi Liguori, Ciro Palmieri e il 3° portiere Orestis Karnezis – che il Napoli nel 2020 aveva inserito come contropartita nell’affare Osimhen col Lille.

Claudio Manzi

Claudio Manzi, la carriera dopo la cessione dal Napoli