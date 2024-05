Erede Osimhen: “L’obiettivo del Napoli è sul mercato”, gli aggiornamenti sul bomber

Osimhen a breve lascerà Napoli, la società partenopea è infatti già al lavoro per il possibile sostituto del nigeriano.

Victor Osimhen ed il Napoli. Quello tra i due è stato un matrimonio bello, intenso, che al di là di qualche momento polemico ha portato in dote uno scudetto atteso trentatré anni e tanti goal, un legame però destinato ahimè a finire, complici le ambizioni del nigeriano e la necessità di far cassa da parte del Napoli.

Sarà l’estate della rivoluzione, un pò come accaduto nel 2022, quando vennero poste le basi dello scudetto, questa volta senza contare sugli introiti Champions. Per questa motivazione, il Napoli baserà tutta la sua strategia dagli oltre 100 milioni derivanti dalla cessione di Osimhen, la più remunerativa della storia azzurra.

Sostituto di Osimhen, il bomber è in vendita? Il club fissa l’eventuale prezzo

Sono ad oggi tanti i nomi relativi al possibile sostituto di Osimhen. Ci sarebbe Romelu Lukaku, che secondo vari addetti ai lavori potrebbe rappresentare un indizio ulteriore sulla trattativa tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte, da sempre profondamente legato al belga. L’attaccante della Roma non rappresenterebbe però l’unica soluzione, con il “sempreverde” David ancora presente in lista ed ormai certo di lasciare il Lille.

Tra i nomi più accostati al club di De Laurentiis, c’è certamente Artem Dovbyk, capocannoniere della Liga e stella del Girona, con cui ha conquistato una sorprendente Champions League. Una Champions League che potrebbe rappresentare un ostacolo alla trattativa con il Napoli. I motivi sarebbero due: il primo, la volontà del Girona di presentarsi con il proprio miglior vestito all’appuntamento, il secondo, la voglia dello stesso calciatore ucraino di giocare la massima competizione europea dopo averla conquistata sul campo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Relevo, però, i contatti tra il Napoli ed il Girona ci sarebbero stati. Non solo, anche la Juventus ed il Milan sarebbero interessate al ragazzo, un calciatore che la società biancorossa non valuterebbe meno di 40 milioni. Una cifra non folle quindi, che soprattutto se rapportata con quella di Osimhen, che rimpolperà le casse societarie, appare ancor più fattibile. Sarà il Napoli a decidere come muoversi, a quanto pare, però, l’idea del Girona è quella di ascoltare eventuali offerte, senza precludere minimamente una eventuale cessione.

Il nome di Dovbyk, può quindi essere registrato e tenuto sotto d’occhio con particolare attenzione.