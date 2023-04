Maldini senza peli sulla lingua sul Napoli: “Affrontiamo una squadra che ha dominato ovunque”

Alle 21 avrà inizio Milan-Napoli, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Dopo il 4 a 0 al Maradona, i partenopei saranno obbligati a cercare di non ripetere la stessa prestazione per avere meno pressione il 18 aprile, giorno del match di ritorno, e per poter dare il massimo anche in campionato, dove mancano quattro vittorie per la vittoria dello Scudetto dopo 33 anni.

Champions League, gli indisponibili di Milan e Napoli

Stefano Pioli contro il Napoli ritroverà quasi tutti i suoi giocatori con l’unico escluso Zlatan Ibrahimovic, infortunato ma ciononostante fuori dalla lista Champions. Luciano Spalletti, allenatore dei partenopei, invece dovrà fare a meno ancora del suo miglior giocatore, Victor Osimhen, come annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis nella giornata di ieri, per infortunio.

Altra assenza pesante per il Napoli sarà quella di Giovanni Simeone, infortunatosi contro il Lecce ad appena 17 minuti dal suo ingresso in campo.

Milan-Napoli, le dichiarazioni nel pre-partita

Paolo Maldini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante il pre-partita ai microfoni di Amazon Prime Video:

Nello spogliatoio da dirigente non ci entri più. I momenti più belli sono l’arrivo allo stadio e l’entrata in campo per le emozioni che devi gestire. È una prova anche per se stessi. Naturalmente la conclusione del campionato scorso sono state partite magiche ma questo è un altro livello. Tanta roba. Fa parte anche del DNA di questo Milan che è abituato a sognare. Sono venuto con lo spirito di godermi questa doppia partita. La tensione c’è ma provo a godermela. Semifinale con l’Inter? Vorrei essere lì ma è normale che ci sono tanti passi da fare contro una squadra che ha dominato in campionato e Champions. Se succede è tosta ma siamo abituati.

Giacomo Pio Impastato