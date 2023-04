Alla vigili di Milan Napoli di Champions League, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, analizzando il match in programma domani sera a San Siro. La squadra azzurra affronterà i rossoneri di Stefano Pioli e in merito al match ha parlato il tecnico toscano.

C’è un lavoro da fare, un lavoro da campioni per ottenere il massimo del risultato. A dispetto di chi abbiamo davanti e su quale cambio andiamo a giocare: trattasi di una crescita per fare risultati importanti.

Quanto pesa la mancanza di Osimhen? La forza di una squadra non dipende dai componenti ma è l’addizione delle qualità e di come riescono a coesistere. La nostra squadra ha fatto vedere di sapere come intraprendere la strada giusta al di là di chi scende in campo. Abbiamo vinto partite importanti anche senza Osimhen. Mi aspetto la stessa cosa: chi va in campo deve avere la fiducia dei compagni e verso le proprie qualità per far venir fuori il gioco di squadra.

Raspadori? Bisogna fare delle valutazioni: si è allenato solo oggi con la squadra e non è stato un allenamento profondissimo. Si valuterà, ci sarà un’ulteriore mezza giornata per fare ulteriori prove e poi andremo a scegliere chi giocherà in quella zona.

Come si prepara la partita? Passa da quello che tu vuoi trasmettere ai compagni di squadra perché ci può essere in cui non si alza con la postura giusta e tutti devono aiutarlo ad alzare il petto per avere le qualità per giocare al 100%. Queste sono le gare in cui tutto si cancella: tutti i calciatori riescono a riconoscere l’importanza. Una partita di Champions League interessa a tutti gli amanti del calcio, in tutto il mondo.

Serata più importante della sua carriera? Io spero ce ne siano di più importanti di questa. Siamo ad un punto molto alto, perché dobbiamo portare la voglia e l’entusiasmo di dove siamo partiti e la consapevolezza di dove possiamo arrivare. Poi devi andare a confrontarti con delle squadre in degli stadi dove diventa proibitivo riuscire a vincere. La squadra ha dimostrato di potersela giocare e mi aspetto di rivedere tutte quelle cose. Poi è una competizione in cui ti devi anche divertire: ce la dobbiamo gustare tutta. Anche la cena di questa sera, anche quando andremo a letto, dobbiamo gustarci anche queste cose.

È come la vigilia di Natale? Sì, fa parte della stessa ampiezza di vivere le giornate nel modo corretto. Tutte le ore che circondano questa partita sono bellissime.