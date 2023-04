Pioli: “Napoli meno pericoloso senza Osimhen! Abbiamo recuperato un titolare”

Stefano Pioli, allenatore del Milan e prossimo avversario del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky in vista dell’impegno di Champions League in programma domani contro gli azzurri. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico rossonero:

“Ritiro? Continuiamo con le nostre abitudini ed il nostro stesso approccio alle partite importanti. Vogliamo mettere in campo la miglior prestazione possibile, sappiamo che la Champions è la Champions. Sull’importanza della partita posso dire che il Milan ha una storia fantastica in Europa, è però vero che questa è una partita importante. Vogliamo passare il turno e faremo di tutto per riuscirci. Il Napoli è una squadra fortissima, è inevitabile incontrare squadre di livello a questo punto del torneo. Servono grandi partite per passare il turno.