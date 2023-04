Il Napoli si avvicina alla vittoria del terzo Scudetto della propria storia ma in Campania sono nate le prime polemiche sui festeggiamenti. È da qualche settimana che da Salerno sono arrivate “minacce” sulla possibile esplosione di felicità che potrebbe esserci nel capoluogo campano e nelle province salernitane.

“Qui non festeggiate”, arrivava dagli ultras della Curva Sud Siberiano. Ai tifosi del Napoli residenti a Salerno e in provincia vuole essere vietata l’esposizione di bandiere e vessilli del Napoli nonché i festeggiamenti nelle piazze della città.

In un gruppo Facebook dei cittadini di Torre Annunziata è stato pubblicato un comunicato per annunciare i festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli.

Il problema di questa città sono gli invidiosi, sono come le mele marce. Non gli basta avere una convinzione, si danno appuntamento, si chiamano, si organizzano e sapete per cosa? Per il nulla, perché l’invidia li fa schiattare. Coltivano l’idea di boicottare, come tutti i mediocri. Poi gli tolgono l’ospedale, i Vigili del Fuoco, lo stadio, gli portano via INPS, GORI, il casello autostradale, si vendono il territorio e tutti zitti. Amano definirsi Torresi DOC come se fosse un vino.

A chiacchiere amano la loro città, ma molti non conoscono gli affreschi della villa di Poppea. È una città senza librerie e con un tasso di evasione scolastica pazzesco. Perché ovviamente il loro amore per la città è una falsità, non esiste. Chi ama la propria città ama tutto il mondo. Sennò compratevi del filo spinato e recintatevi, perché noi il 4 giugno insieme ad altre 80 milioni di anime sparse per il mondo festeggeremo alla grande! A Torre Annunziata.