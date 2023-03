Il Napoli si appresta a vincere il terzo Scudetto della sua storia e in città si sta già organizzando la festa. Al raggiungimento del grande traguardo è facile immaginare che esploderà la gioia di milioni di tifosi sia a Napoli che in tutta la Campania che, dopo 33 anni di attesa, potranno liberare la propria gioia.

Da Salerno, però, è arrivata una minaccia velata per tutti i tifosi del Napoli residenti nella città “granata”. Gli ultras della Curva Sud Siberiano hanno diramato un comunicato ufficiale per “difendere” i colori della propria città. Intendono impedire i festeggiamenti dei tifosi azzurri residenti a Salerno.

Tifosi Salernitana

Il comunicato contro i tifosi del Napoli

Sul proprio profilo Facebook, la Curva Sud Siberiano ha diramato un comunicato per mettere in chiaro le proprie intenzioni in vista della festa Scudetto che potrebbe verificarsi anche per le strade di Salerno con i – non troppi – tifosi del Napoli residenti in città.