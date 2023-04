Dove vedere Milan Napoli di Champions League in tv e streaming

DOVE VEDERE MILAN NAPOLI – Poco più di tre giorni e poi sarà nuovamente appuntamento con la storia in casa Napoli. Gli azzurri si apprestano a giocare il primo quarto di finale di Champions League della propria storia, contrapposti al Milan in un San Siro gremito.

SSC Napoli

Vogliosa di riscattare lo 0-4 subito in campionato fra le mura domestiche, la squadra di Spalletti è chiamata ad un’ulteriore impresa stagionale. Scacciare i fantasmi e riprendere consapevolezza di se stessi, questo l’obiettivo di un Napoli cui semifinale europea potrebbe profilarsi all’orizzonte.

Probabili formazioni Milan Napoli

Tanti dubbi accompagnano il Napoli in questo cammino verso San Siro, a cominciare da quanto emerso nella trasferta di Lecce. La vittoria di misura dei partenopei in terra pugliese ha infatti privato gli azzurri anche di Giovanni Simeone, uscito dal campo poco dopo il suo ingresso a causa di problemi muscolari.

Con ogni probabilità sarà dunque Giacomo Raspadori a guidare l’attacco azzurro sul campo rossonero, viste le ancora incerte condizioni di Victor Osimhen. Molte meno incertezze accompagnano invece il Milan di Stefano Pioli, capace di tenere a riposo gran parte dei propri titolari contro l’Empoli e cui unica assenza pesante sarà rappresentata da Kalulu in difesa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; B. Diaz, Krunic, Leao; Giroud. ALL. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. ALL. Spalletti.

Dove vedere Milan Napoli in tv e streaming

Il derby italiano in Europa fra Milan e Napoli si giocherà mercoledì 12 aprile allo stadio “San Siro” di Milano, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00.

Come di consuetudine, la miglior partita del mercoledì di Champions sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video. Per vedere la partita in tv occorrerà scaricare l’app di Prime Video su una smart tv compatibile o su una console PlayStation e XBox, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chrome.

Per vedere la partita in diretta streaming su dispositivi mobili (smartphone, pc o tablet), sarà necessario scaricare l’app di Amazon Prime Video oppure collegarsi al sito ufficiale della piattaforma e cliccare sulla finestra della partita. La telecronaca della partita sarà affidata a Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Mario Reccia